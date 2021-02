Die Natur überrascht die Betrachter immer wieder mit besonderen Ansichten und interessanten Ausblicken. Dieses Wolkenspiel am Himmel und die Lichtstimmung war am Regenrückhaltebecken, das an das Gewerbegebiet Hohenholter Straße anschließt, jetzt an einem kühlen Wintertag zu erleben.

Die Niederschläge der vergangenen Tage haben den Wasserpegel ansteigen und eine Seenlandschaft entstehen lassen. „Es war mal wieder schön, in der Natur unterwegs zu sein. So lässt sich auch der eingeschränkte Alltag und das sonst so herbeigesehnte Wochenende etwas besser bewältigen“, berichtet Hobbyfotograf Carsten Hömann von seinem Streifzug, der ihn diesmal in die Bauerschaft Gennerich führte.