Zum Leben in einer Sandabgrabung hat der Landschaftsverband Westfalen-Lippe (LWL) ein 720 Seiten starkes Buch veröffentlicht. Ein Ergebnis: Mehr als 3000 Tier- und Pflanzenarten wurden in der Sandabgrabung bei Haltern-Flaesheim im Kreis Recklinghausen entdeckt.

23 Bearbeiter haben für die Monografie sechs Jahre lang ehrenamtlich ein Gebiet von 113 Hektar erforscht. Erstmals und in dieser Form einmalig in Deutschland wurde das „verborgene Leben im Sand“ präsentiert. Die Veröffentlichung des LWL-Museums für Naturkunde in Münster leistet nach Einschätzung der Fachleute auch einen wichtigen Beitrag für die Biodiversitätsforschung und den regionalen Naturschutz.

Das LWL-Museums für Naturkunde hat den Druck organisiert und die Veröffentlichung fachlich unterstützt. Allein bei der Untersuchung der Säugetiere konnten 32 Arten nachgewiesen werden, bei den Käfern, Wanzen und Spinnen fand man sogar sieben Arten, die erstmals für Nordrhein-Westfalen nachgewiesen werden konnten. „Die Sandabgrabung ist somit auch ein wichtiger Lebensraum für bedrohte Tierarten, die auf der Roten Liste von Nordrhein-Westfalen stehen, wie etwa die Breitflügelfledermaus, der Große Abendsegler oder das Braune Langohr“, so Museumsdirektor Dr. Jan Ole Kriegs.

„Abgrabungen und Steinbrüche werden heute vielfach als „Wunden in der Landschaft“ betrachtet. Die westfälischen Naturforscherinnen und -forscher haben aber gezeigt, dass diese nährstoffarmen und menschengemachten Lebensräume besonders für sandliebende Arten wertvoll sind“, so der Hohenholter Dr. Bernd Tenbergen, Leiter des Herbariums im LWL-Museum für Naturkunde und Schriftleiter des Buches. „Diese Arbeit zeigt weiterhin sehr eindrucksvoll, wie viele verschiedene Tier- und Pflanzenarten in der 100-jährigen Geschichte der Sandabgrabung das Gebiet besiedeln konnten.“

