Feuerwehr unterstützt Pflege- und Rettungsdienste

In der aktuellen extremen Schnee-Wetterlage kann die Freiwillige Feuerwehr der Gemeinde Havixbeck weiterhin wichtige und schnelle Hilfe leisten. Unter anderem holte die Feuerwehr vom Krankenhaus in Nottuln ein wichtiges Medikament, das ein Pflegedienst für einen Patienten brauchte, berichtet Ingo Spindelndreier von der Havixbecker Feuerwehr.

Mit ihren Allradfahrzeugen kommt die Wehr noch durch den Schnee. Aktuell sei es so, dass aufgrund der Schneeverwehungen die Landstraße zwischen Nottuln und Havixbeck weiterhin gesperrt ist, betonte Spindelndreier.

Feuerwehr in Bereitschaft 1/7 Die Freiwillige Feuerwehr der Gemeinde Havixbeck mit ihren Kameraden aus Havixbeck und Hohenholte befindet sich seit 6 Uhr früh am Sonntagmorgen in Bereitschaft. Dabei mussten zunächst auch die Flächen vor dem Feuerwehrgerätehaus von Schnee geräumt werden. Foto: Feuerwehr Havixbeck

Die Freiwillige Feuerwehr der Gemeinde Havixbeck mit ihren Kameraden aus Havixbeck und Hohenholte befindet sich seit 6 Uhr früh am Sonntagmorgen in Bereitschaft. Dabei mussten zunächst auch die Flächen vor dem Feuerwehrgerätehaus von Schnee geräumt werden. Foto: Feuerwehr Havixbeck

Die Freiwillige Feuerwehr der Gemeinde Havixbeck mit ihren Kameraden aus Havixbeck und Hohenholte befindet sich seit 6 Uhr früh am Sonntagmorgen in Bereitschaft. Dabei mussten zunächst auch die Flächen vor dem Feuerwehrgerätehaus von Schnee geräumt werden. Foto: Feuerwehr Havixbeck

Die Freiwillige Feuerwehr der Gemeinde Havixbeck mit ihren Kameraden aus Havixbeck und Hohenholte befindet sich seit 6 Uhr früh am Sonntagmorgen in Bereitschaft. Dabei mussten zunächst auch die Flächen vor dem Feuerwehrgerätehaus von Schnee geräumt werden. Foto: Feuerwehr Havixbeck

Die Freiwillige Feuerwehr der Gemeinde Havixbeck mit ihren Kameraden aus Havixbeck und Hohenholte befindet sich seit 6 Uhr früh am Sonntagmorgen in Bereitschaft. Dabei mussten zunächst auch die Flächen vor dem Feuerwehrgerätehaus von Schnee geräumt werden. Foto: Feuerwehr Havixbeck

Die Freiwillige Feuerwehr der Gemeinde Havixbeck mit ihren Kameraden aus Havixbeck und Hohenholte befindet sich seit 6 Uhr früh am Sonntagmorgen in Bereitschaft. Dabei mussten zunächst auch die Flächen vor dem Feuerwehrgerätehaus von Schnee geräumt werden. Foto: Feuerwehr Havixbeck

Die Freiwillige Feuerwehr der Gemeinde Havixbeck mit ihren Kameraden aus Havixbeck und Hohenholte befindet sich seit 6 Uhr früh am Sonntagmorgen in Bereitschaft. Dabei mussten zunächst auch die Flächen vor dem Feuerwehrgerätehaus von Schnee geräumt werden. Foto: Feuerwehr Havixbeck

Die Feuerwehrleute aus Havixbeck und Hohenholte befanden sich seit Sonntagmorgen, 6 Uhr, in erhöhter Einsatzbereitschaft vor Ort in den Feuerwehrgerätehäusern. Mittlerweile konnte aufgrund der Situation die Einsatzbereitschaft reduziert werden. Derzeit halten sich noch 25 Feuerwehrmänner in Havixbeck und Hohenholte in den Gerätehäusern für eventuelle Hilfeleistungen bereit.

Nach wie vor geht es darum, vor allem Pflegedienste und den Rettungsdienst zu unterstützen. Die Havixbecker Wehr fuhr unter anderem einen Notarzt durch den Schnee zum Einsatz.

Ein anderer Einsatz galt dem Marienstift Droste zu Hülshoff in der Havixbecker Ortsmitte. Das Pflegeheim war so stark zugeschneit bzw. von hohen Schneeverwehungen umgeben, dass ein herbeigerufener Rettungswagen nicht vor das Gebäude fahren konnte. Die Feuerwehr räumte daher auch mit Hilfe von Schleppern den Schnee weg, sodass der Rettungsdienst seiner Arbeit nachgehen konnte.

Zurzeit fährt ein Einsatzfahrzeug der Havixbecker Wehr die Hauptzufahrtsstraßen zu den Wohngebieten ab. „Es geht uns darum, einen Überblick über die Lage zu bekommen.“