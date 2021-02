Keine Biomüll-Abfuhr am Mittwoch

Nächste Leerung in zwei Wochen

Havixbeck -

Die Witterung und vor allem die Schneemassen in den Orten erschweren das Leeren der Müllgefäße momentan. Deshalb fällt in Havixbeck die Biomüll-Abfuhr am Mittwoch (10. Februar) ersatzlos aus.