Ganzjährig mit Wildwechsel rechnen

Es ist ein Uhr nachts, als bei Karl Weckendorf das Telefon klingelt. Die Polizei ruft an und teilt dem Leiter des Hegerings Nottuln-Havixbeck mit, dass es auf der Landstraße Richtung Schapdetten einen Wildunfall gegeben habe und ein Reh schwer verletzt sei.

Jetzt heißt es für ihn: Schnell handeln. Routiniert greift er die stets bereit stehende Tasche mit der Jagdausrüstung und macht sich auf den Weg. Was er vorfindet, ist ein schwer verletztes Reh, das sich sehr quält. Alles, was dem erfahrenen Jäger übrig bleibt, ist, das Tier schnell von seinem Leid zu erlösen. „Das ist das Drama bei der Sache“, sagt er traurig. „Verletzte Wildtiere können nicht geheilt werden.“ Was jedoch in dem Fall noch hinzu kommt: Der Unfallfahrer hat sich einfach entfernt. Das verletzte Reh wurde von einem unbeteiligten Autofahrer gefunden.

Falsches Verhalten bei Wildunfällen erleben die Jagdrevierpächter des Hegerings Nottuln-Havixbeck nicht selten: Autofahrer fahren weiter, nachdem sie keinen Schaden am Auto festgestellt haben, melden den Unfall nicht oder erst später, wenn sie zuhause sind. „Bitte rufen Sie sofort bei der Polizei an“, appelliert Weckendorf eindringlich. „Es wird niemandem ein Vorwurf gemacht, denn Wild ist unberechenbar.“ So ein Zusammenstoß könne jedem passieren.

Verkehrsschilder, die auf einen Wildwechsel hinweisen, sollten zu jeder Jahreszeit ernst genommen werden, mahnt der Hegering. Das heißt: Erhöhte Aufmerksamkeit und reduzierte Geschwindigkeit sind gefordert, besonders in der Dämmerung und früh morgens. „Wir wollen damit den Autofahrer schützen – und auch Tierleid verhindern“, erklärt Weckendorf. Die Schilder finden sich rund um die Baumberge-Gemeinden überall dort, wo die Gefahr besonders groß ist. Allen voran an den Landstraßen mit Wald, aber auch auf Wirtschaftswegen. Zurzeit sei das Wild gemeinsam in sogenannten „Sprüngen“ zu sechs bis zehn Tieren zusammen, da komme schon mal Dynamik in die Gruppe auf der Suche nach Futterplätzen.

Karl Weckendorf, Leiter des Hegerings Nottuln-Havixbeck, mahnt zu erhöhter Aufmerksamkeit, wenn Verkehrsschilder auf einen Wildwechsel hinweisen. Foto: Ludger Warnke

Dennoch stechen die Monate April und Mai, wenn die Ricken ihre Kitze bekommen haben, und der Juli, wenn die Brunft beginnt und sowohl die Böcke als auch die Ricken „liebestoll“ und blind für die Umgebung herumspringen, besonders heraus. Hinzu komme, so der Hegeringleiter, dass es derzeit einen sehr hohen Bestand an Rehwild gebe. Die Jagdpächter seien daher angehalten, den Bestand im Blick zu halten und gegebenenfalls zu reduzieren. „Je mehr Rehwild es gibt, desto höher ist auch die Gefahr eines Unfalls“, weiß Weckendorf.

Wenn es dann doch passiert ist, sollte auf jeden Fall die Polizei gerufen werden. Das ist auch wichtig, falls ein Schaden am Auto entstanden ist, denn die Polizei wird für die Versicherung eine Wildunfallbestätigung ausstellen. Wenn das Auto nicht beschädigt wurde, ist es ebenfalls wichtig, den Unfall zu melden. Vor allem dann, wenn das Reh verletzt geflüchtet ist. Die Polizei verständigt dann den zuständigen Jagdpächter, der sich darum kümmert, das Tier zu finden.

„Verletzte Wildtiere quälen sich sonst unter Umständen über zwei, drei Tage, bis sie sterben“, weiß Weckendorf. Was geschieht mit den toten Tieren? „Wir geben sie der Natur zurück“, erklärt der Hegeringsleiter. Es gebe im Wald bestimmte Stellen, an denen die Wildtiere „spatentief“, wie der Jäger sagt, beerdigt werden. „Den Rest macht die Natur.“