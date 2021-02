Auf 17 Rotbuchen folgen Winterlinden

Gefällt werden schon in Kürze 17 Rotbuchen der Allee und der Baumreihe an der Ortszufahrt nach Hohenholte. Unterschiedliche Schadens- und Krankheitsbilder sind der Grund dafür, dass die Stand- und Bruchsicherheit der Bäume nicht mehr gewährleistet ist. Um den Alleecharakter zwischen der Kreisstraße 1 und dem Ortseingang zu erhalten, ist eine Ersatzpflanzung mit Winterlinden vorgesehen.

„Die Maßnahme ist leider alternativlos“, fasste Bürgermeister Jörn Möltgen den Abwägungsprozess zusammen. Bei den turnusgemäßen Begutachtungen hatte die Baumkontrolleurin der Gemeinde Havixbeck zunehmend Vitalitätsverluste bei mehreren der Alleebäume festgestellt. Bereits 2016 waren drei Rotbuchen gefällt und durch Sommerlinden ersetzt worden.

Die trockenen und heißen Sommer der vergangen drei Jahre setzten den Rotbuchen weiter zu. Zusätzlich zur eigenen Expertise zog die Gemeindeverwaltung einen externen Baumgutachter hinzu, um ein Lagebild zu erstellen und Szenarien für die Zukunft der Allee zu entwickeln. Massive Hitzeschäden mit Abplatzungen und Rissbildungen im Stammbereich sowie Pilzbefall wurden als Hauptschadensbilder festgestellt. Zum Sicherheitsrisiko für die Verkehrsteilnehmer werden die Bäume aber auch durch Totholzbildung, Kronenvertrocknung und Wipfeldürre sowie Stamm- und Rindenschäden.

„Im Bereich der Allee befinden sich insgesamt 25 Rotbuchen, von denen 13 gutachterlich als nicht erhaltenswert eingestuft worden sind. Für acht Rotbuchen erfolgte die Einstufung als eingeschränkt erhaltenswert und für lediglich vier Rotbuchen als erhaltenswert“, erläutert die Gemeindeverwaltung in der Sitzungsvorlage zur Ratssitzung am Donnerstag (11. Februar). Im Sinne der Naturschutzgesetzgebung sei die Allee in ihrem einheitlichen Erscheinungsbild zu erhalten. Somit wären eigentlich Rotbuchen nachzupflanzen. Davon soll aber abgesehen werden und stattdessen eine für den Standort besser geeignete Baumart gewählt werden.

Nach Abstimmung mit der Unteren Naturschutzbehörde sieht die Gemeinde vor, die Allee für deren dauerhaften und nachhaltigen Erhalt mit einer anderen Baumart zu bestücken. Zunächst sollen – noch im Februar – nur die 13 als nicht erhaltenswert eingestuften Rotbuchen gefällt werden. Für den Herbst ist die Pflanzung von Winterlinden als Ersatz vorgesehen. Gleiches gilt für vier Rotbuchen in der an die Allee angrenzenden Baumreihe.

Damit bleiben die acht als eingeschränkt erhaltenswert und die vier als erhaltenswert eingestuften Rotbuchen stehen. Diese Gehölze sollen weiter engmaschig beobachtet werden. „Eine belastbare Prognose, wie sich diese Gehölze zukünftig entwickeln, kann nicht abgegeben werden“, schränkt die Gemeindeverwaltung ein.