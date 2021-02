Eigentlich wäre jetzt die Zeit, in der die drei Tanzgruppen des Sportvereins Gelb-Schwarz Hohenholte (GSH) zur Höchstform auflaufen und fröhliche Narren bei den Karnevalsfesten mit ihren Auftritten zum Toben bringen. Doch wegen der Corona-Pandemie bleiben die Kostüme in diesem Jahr in der Garderobe und die flotte Tanzmusik aus. „Das alles fehlt uns schon sehr stark“, spricht Tanztrainerin Sara Henrichmann ihren Schützlingen aus dem Herzen. „Die Mädchen sind sehr traurig, dass der Karneval ausfällt.“ Seit mehr als vier Jahrzehnten sind die Hohenholter Tanzgruppen Garanten für gute Stimmung. Und dies nicht nur beim Karnevalsfest und am Rosenmontag im Stiftsdorf.