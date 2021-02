Normalerweise hätten die Messdiener aus Havixbeck und Hohenholte an einem Tag in den vergangenen Wochen mit allen Kindern und Leitern einen Schwimmbadbesuch oder eine andere Indoor-Aktion unternommen. In diesem Jahr wurde aus der Winterfahrt eine Online-Winteraktion, bei der Gruppen aus sechs bis zehn Personen zusammen einige Rätsel lösen und Spiele spielen mussten.

Los ging es damit, dass ein Raumschiff abgestürzt und auf einem unbekannten Planeten notlanden musste. Also mussten die Messdiener ein Astronautentraining starten, einige Codes entschlüsseln und sich Informationen erspielen, um die verlorenen Kollegen zu retten. Dafür mussten beispielsweise Videos gedreht, Fotos gemacht oder besondere Fähigkeiten trainiert werden, berichten die Messdiener.

Mehr als 70 Kinder und Leiter nahmen an der Aktion Teil, die von einem vierköpfigen Organisationsteam erarbeitet worden und ein voller Erfolg war. Die Kinder hatten Spaß und alle kamen am Ende zum Ziel. Diese Aktion gilt nun als Vorlage für das nächste Angebot, auf das sich die Messdiener im Frühling freuen können. Es werde noch hier und da an einem passenden zeitlichen Umfang und an anderen Feinheiten gefeilt, und natürlich erwarte die Teilnehmer ein ganz anderes Thema, kündigen die Organisatoren an.