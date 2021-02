„Havixbeck fühlt sich einfach toll an.“ Diese Aussage trifft Bürgermeister Jörn Möltgen aus vollster Überzeugung nach rund 100 Tagen Amtszeit. Wobei er von dieser 100-Tage-im-Amt-Betrachtung nicht viel hält. Dass er nicht in Havixbeck wohnt und der Weg bei tief verschneiten Straßen nicht mit dem Fahrrad zu bewältigen ist, wurde ihm am vergangenen Montag besonders zum „Verhängnis“. Möltgen nahm sein Auto und rutschte im ländlichen Gievenbeck direkt in einen kleinen Straßengraben. „Gut, dass es Nachbarn gibt, die über einen Traktor verfügen und Soforthilfe leisten.“ Seitdem bleibt der Abschlepphaken erst einmal am Auto eingeschraubt. Am vergangenen Sonntag hat Jörn Möltgen von zu Hause aus die nötigen Maßnahmen für die Straßenräumungen und Sicherungsmaßnahmen eingeleitet. Fan der Digitalisierung Da Bürgermeister Jörn Möltgen ein großer Fan der Digitalisierung ist, läuft bei ihm schon einiges über Videokonferenzen und andere Maßnahmen ab. Er sei froh, dass er an der Polizeihochschule in Münster schon Erfahrungen sammeln konnte. Im Havixbecker Rathaus sei die Ausstattung bei seinem Amtsantritt „sehr mager“ gewesen.