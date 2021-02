„Karin und Eva“ – das war 25 Jahre lang der Begriff in Havixbeck für spitzenmäßige Damenmode. Eine Boutique, die es in sich hatte und die viele gerne heute noch in der Baumberge-Gemeinde in Anspruch nehmen würden. Dabei war vor über 15 Jahren, am 1. Juli 2005, die Ära Karin Hillmer und Eva Spindelndreier schon zu Ende. Immer wieder schwelgen beide Familien in den Erinnerungen, die bis heute vorhalten. Die legendären Modenschauen haben die Havixbecker bis heute noch nicht vergessen. Dabei waren zwar viel Frauen gerne dabei, aber auch Männer ließen sich nicht lange bitten. Ob im Hotel Beumer, im Waldfrieden oder vor der Ladentür in der Hauptstraße, die Zuschauer waren begeistert und konnten nicht genug bekommen.