Doppelpremiere im Havixbecker Rathaus: Sowohl Kämmerin Stefanie Holz als auch Bürgermeister Jörn Möltgen legten ihren ersten Haushaltsentwurf für die Kommune vor. Bedingt durch die Veränderungen in der Verwaltung und durch die Pandemie kam der Entwurf für das laufende Jahr 2021 erst jetzt zur Beratung auf den Tisch. Während der Ratssitzung am Donnerstagabend erhielten die Mitglieder das druckfrische Zahlenwerk ausgehändigt für die Beratungen in den Fraktionen. Ganz pleite ist die Gemeinde nicht, aber sie stand kurz davor. Durch die Pandemie dürfen die Kommunen die Mindereinnahmen und Mehraufwendungen zur Bewerkstelligung der Pandemieaufgaben in einer sogenannten Nebenrechnung im Etat aufführen. Dadurch konnten gut 1,4 Millionen Euro „versteckt“ werden. „Wir haben Glück gehabt. Ansonsten hätten wir die schwarze Null nicht erreicht. Wir hätten keinen ausgeglichenen Haushaltsentwurf vorlegen können“, so Kämmerin und Bürgermeister. „ Wir haben Glück gehabt.