Als Fest der Liebenden steht der Valentinstag am morgigen Sonntag (14. Februar) auf dem Kalender. Auch die Pfarrgemeinde St. Dionysius und St. Georg greift diesen Tag, an dem die Liebe und die Freundschaft in das Zentrum rücken, auf. In der Pfarrkirche St. Dionysius in Havixbeck gibt es von 12 bis 19 Uhr ein offenes Angebot, das sich in besonderer Weise an die Liebenden richtet.

Normalerweise lädt die Kirchengemeinde die Paare zu einem Valentinsgottesdienst ein. Dies ist aufgrund der Corona-Pandemie in diesem Jahr nicht möglich. Als Alternative entwickelte Pastoralreferent Jens König-Upmeyer das offene Angebot. In der Kirche liegen Impulse und Gebete aus. „Die Paare sind eingeladen, sich gegenseitig zu segnen“, erklärt Jens König-Upmeyer.

Bereitgelegt werden in der Kirche auch Postkarten, auf denen zwei Luftballons und das Bibelwort „Jedes Ereignis, alles in der Welt hat seine Zeit: lieben hat seine Zeit“ (Kohelet 3) aufgedruckt sind. „Diese Karten können gerne mitgenommen werden, um liebgewonnenen Menschen einen Gruß zu schreiben“, so Jens König-Upmeyer. Gerade in der Pandemie-Zeit könnte dies eine nette Geste sein.

Für zwölf Paare, die in diesem Jahr heiraten wollen oder ein Ehejubiläum feiern werden, hat die Katholische Kirchengemeinde zusätzlich ein kleines Paket gepackt, das ihnen zum Valentinstag nach Hause gebracht wird. Eingepackt wurden ein paar Kleinigkeiten, die den Paaren den Tag versüßen sollen. Beigelegt ist auch ein Faltblatt mit einem Impuls zum Valentinstag und einem Segensgebet. „Wir laden die Paare ein, sich Zeit zu nehmen – für sich und füreinander“, erläutert Jens König-Upmeyer.