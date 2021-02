Das Team der Tilbecker Tagesstruktur hatte sich Gedanken gemacht, wie Karneval gefeiert werden könnte. Die Mitarbeiter hatten dazu aufgerufen, an einer Mitmachaktion teilzunehmen. Es wurden Kopien von Clownsgesichter an die Gruppen verteilt, die diese bunt gestalteten.

14 Gruppen malten, klebten, knüddelten Papier und schnitten bunte Pappfrisuren aus. Das allein reichte indes nicht, denn es gab noch eine weitere Hürde zu nehmen: Zusätzlich musste ein Karnevalsrätsel gelöst werden, um in der Lostrommel zu landen. Geschäftsführer Thomas Kronenfeld drehte die Trommel und konnte die Gruppe „Lioba“ als Sieger ermitteln. Diese erhielt als Gewinn ein Party-Karnevalspaket, um innerhalb der Gruppe feiern zu können.

„Eine tolle Aktion unseres Freizeit-Teams, die wir gerne unterstützen. Gerade nach dieser entbehrungsreichen Zeit im vergangenen Jahr ist es besonders wichtig, die traditionellen Feste nicht zu vergessen und auf andere kreative Weise zu feiern. Wir freuen uns über die Kreativität der Mitarbeitenden, die sich in den Gruppen, in der Pflege, in den Tagesstrukturen und in den Freizeitbereichen immer wieder etwas einfallen lassen, um das Bestmögliche aus der Situation herauszuholen“, ist Kronenfeld dankbar.

„Viele Gruppen haben sich mit kreativen Ideen beteiligt“, freut sich Birgit Rose, die Leiterin der Tagesstruktur in Tilbeck. „Schade, dass nicht alle gewinnen konnten.“