Vier Jahrzehnte standen Martin Drewer und Burkhard Thoms als Handballer für Schwarz-Weiß Havixbeck (SWH) auf dem Parkett – oder saßen, in späteren Jahren, als Trainer auf der Bank. Die zwei Urgesteine hielten ihrem Heimatverein immer die Treue. Nun haben Drewer und Thoms ihre aktiven Karrieren beendet – fast sang- und klanglos, denn die Corona-Pandemie sorgte und sorgt für geschlossene Sporthallen und damit auch für einen stillen Abschied der beiden SWH-Legenden. Angefangen hat alles 1978, zwei Jahre nach der eigentlichen Gründung der Handballabteilung. Weil diese aber nicht urkundlich vollzogen worden war, musste sie nun quasi ein zweites Mal ins Leben gerufen werden. Bei der Gründungsversammlung im Gymnastikraum der damaligen Sporthalle mit dabei: der zwölfjährige Martin Drewer. „Ich war nicht der Beste beim Fußball und wollte, gemeinsam mit drei Kumpels, was anderes machen“, erinnert er sich heute. „Da haben wir in der Zeitung von der Gründungsversammlung einer Handballabteilung gelesen und sind hingegangen. Wir haben es dann ausprobiert und sind dabei geblieben.“ Erster Trainer der C-Jugend war Heinz Steens, heute Ehrenmitglied von SWH. Martin Drewer: „Wir haben die ersten zwei Jahre in der Schulsporthalle trainiert. Die war ungefähr zwölf Meter breit und 24 Meter lang, da konnte man direkt von Tor zu Tor werfen.