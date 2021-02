Die kräftigen und anhaltenden Schneefälle hielten die Helfer des THW-Ortsverbands Havixbeck in der vergangenen Woche ordentlich auf Trab. Zunächst in Havixbeck und an den folgenden Tagen auch in Münster waren die ehrenamtlichen Kräfte im Einsatz.

Am Beginn des Wintereinbruchs, am Sonntagmorgen (7. Februar) gegen 7 Uhr, wurde der THW-Ortsverband Havixbeck telefonisch durch die Freiwillige Feuerwehr Havixbeck in Bereitschaft gesetzt. „Angefordert wurde ein Großfahrzeug ausgerüstet mit Schnee-Gleitschutzketten zur Bereitschaft am Feuerwehrgerätehaus“, berichtet Zugführer Benedict Hülsken rückblickend in einer Pressemitteilung. Auf den Weg machte sich der Gerätekraftwagen (GKW I) mit Mannschaft zur Unterstützung der Feuerwehr .

Weitere THW-Helfer wurden mit zwei Mannschaftstransportwagen (MTW), ebenfalls ausgerüstet mit Schnee-Gleitschutzketten, für diverse Transportfahrten unter anderem von Pflegekräften, Notarzt oder dringend benötigten Medikamenten angefordert. Die Transportfahrten wurden nach und nach disponiert und vom THW durchgeführt.

Aufgrund der starken Schneefälle und unpassierbaren Straßen wurde schließlich der gesamte Ortsverband in Bereitschaft versetzt. Auch der dritte Mannschaftstransportwagen und ein weiteres Großfahrzeug, der Mehrzweckkraftwagen (MZKW), wurden noch mit Schnee-Gleitschutzketten ausgerüstet. Im Einsatz waren fast ausschließlich Helfer aus Havixbeck, die zu Fuß zur THW-Unterkunft gelangen konnten. „Ein Fahren mit Pkw ohne Schneeketten war quasi nicht möglich, deshalb hatten wir uns zu diesem Schritt entschieden“, schildert Zugführer Benedict Hülsken.

Nach mehreren Transport- und Erkundungsfahrten wurde die Einsatzbereitschaft nach Rücksprache mit der Feuerwehr am frühen Sonntagabend wieder aufgehoben, wobei aber die Fahrzeuge mit den Schnee- und Gleitschutzketten ausgerüstet blieben. Eine Mannschaft in Truppstärke wurde festgelegt, die im Einsatzfall unter anderem für Feuerwehr, Polizei oder Gemeinde schnell abfahrtbereit gewesen wäre. Im Laufe des Sonntags waren 21 Helfer im Einsatz und leisteten fast 160 Einsatzstunden. Am Montagabend kam die Anforderung für die Unterstützung bei einer kleineren Schneeräumung, bei der weitere acht Helferinnen eingesetzt wurden. Ab Dienstag waren Helfer des THW-Ortsverbands Havixbeck in Münster im Einsatz, um Unterstützung zu leisten.