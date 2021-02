In kleinen Schritten kehrt auch die Baumberge-Schule wieder zum „normalen“ Unterricht zurück. „Auch wenn unsere 400 Grundschüler zunächst nur tageweise kommen können, so ist es schon ein Fortschritt, um den Schulalltag wieder zu erleben“, berichtet Schulleiterin Regina Sommer auf Nachfrage unserer Zeitung. Der sogenannte Wechselunterricht findet ab dem kommenden Montag (22. Februar) statt. Schulleitung und Kollegium haben gemeinsam ein Konzept entwickelt, um einen gut durchführbaren Unterricht zu gestalten. „Wir werden alle Klassen in A- und B-Gruppen einteilen. Dies geschieht nach pädagogischen Gesichtspunkten“, so Regina Sommer. Die Klassenleitung wird die Einteilung rechtzeitig – zusammen mit dem Stundenplan des Kindes – schriftlich mitteilen.