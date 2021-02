Die Temperaturen sind im Vergleich zur vergangenen Woche kräftig in die Höhe geklettert. Rasant schmilzt der Schnee dahin. Lange Jahre hatte es in Havixbeck einen derartigen Winterbruch nicht gegeben. Neben reichlich Arbeit beim Schneeräumen sorgte die weiße Pracht aber auch für faszinierende Eindrücke, die von unseren Lesern im Foto festgehalten worden sind. Gleichsam als bleibende Erinnerung an ein im Münsterland eher seltenes Ereignis.

Manch bizarres Kunstwerk formte der eisige Wind in der vergangenen Woche aus dem Schnee. Petra Schroll war von einer Schneewechte, die über den Rand eines Carports hinausragte, fasziniert. Doch derart schöne Launen der Natur sind endlich. Das Tauwetter bringt die Kunstwerke zum Schmelzen.

Ein Tiger streifte durch einen Garten am Grünen Weg. Foto: Olaf Bullmann

Am Grünen Weg formte ein Angehöriger des Chinesischen Nationalzirkus aus der eisigen Masse eine kunstvolle Skulptur. Ein Tiger streifte dort durch einen Garten, bis es ihm zu warm wurde und er sich von dannen machte. Olaf Bullmann freute sich, den seltenen tierischen Gast fotografieren zu dürfen.

Pferde auf einer Weide am Ponyhof Schulze Schleithoff. Foto: Peter Hässicke

Genutzt haben viele Menschen das sonnige Winterwetter für ausgiebige Spaziergänge. Peter Hässicke hielt bei einem seiner Ausflüge auf dem Ponyhof Schulze Schleithoff Pferde im Schnee im Bild fest.

„Vom Dache gerutscht.“ Foto: Ludger Hecking

„Vom Dache gerutscht“ betitelte Ludger Hecking sein Foto. Langsam rutschte der Schnee von der Terrassenüberdachung und bildete einen Vorhang.