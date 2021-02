Die USA – das gespaltene, verwundete Land. Diesen allgemein wohl stimmigen Eindruck haben die Nachrichten vom vergangenen US-Wahlkampf und vom Sturm auf das Kapitol hierzulande vermittelt. Leon Marquardt kann das nach seinen persönlichen Eindrücken nicht bestätigen, obwohl er ein Jahr in den USA gelebt hat. In Atlanta (Georgia), der Heimat von Coca-Cola und CNN, hat der 21-jährige Havixbecker als Au-pair gearbeitet und dazu noch viele andere Ecken der Vereinigten Staaten kennengelernt. Dass seine Eindrücke sich so gar nicht mit den allgemeinen Erkenntnissen aus der US-Wahl decken, sei nicht verwunderlich, so Marquardt: „Atlanta ist ziemlich weltoffen. Da sind Rassismus und Sexismus sehr selten.“ Nur einmal bekam er die Spaltung der USA direkt zu spüren. Während der Demonstrationen nach dem Tod von George Floyd wurde neben mehreren anderen Städten auch Atlanta abgeriegelt.