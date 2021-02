Nein, auf ganz klassische, analoge Kurse will die Volkshochschule (VHS) Dülmen – Haltern – Havixbeck nicht verzichten. Aber künftig soll dieses Programm verstärkt ergänzt werden durch digitale Angebote. Damit sollen beispielsweise auch die erreicht werden, die sich von den bisherigen Präsenzangeboten nicht angesprochen fühlen, erläutert Gabriele Sondermann (CDU), Vorsitzende des VHS-Ausschusses.

Der Ausschuss beschloss in seiner Sitzung in Dülmen einstimmig, das Leitbild der Volkshochschule zu ergänzen. Online-Formate oder hybride Unterrichtsformen tauchen dort nun erstmals auf. Klassische und innovative Kurs- und Vermarktungskonzepte sollen in Zukunft parallel angeboten werden.

Daneben ging es im Ausschuss auch um das Budget der Volkshochschule für das aktuelle Jahr. Das soll um 109 000 Euro erhöht werden, weil die Verwaltung nicht damit rechnet, dass vor Sommer ein normaler Kursbetrieb möglich ist. Gleichzeitig bekommt die VHS einen finanziellen Zuschuss aus einem Corona-Programm für Weiterbildungseinrichtungen. Die Bezirksregierung hat rund 135 000 Euro bewilligt.

An größeren Investitionen plant die VHS unter anderem eine Erneuerung der Schulküche in der Alten Sparkasse in Dülmen. Die stammt zum Großteil noch aus dem Jahr 1989 und soll nun modernen Hygiene- und Sicherheitsstandards angepasst werden. Auch Stühle in der Alten Sparkasse (Forum und Unterrichtsräume) sollen ersetzt werden. Die alte Paul-Gerhardt-Schule bekommt zudem erwachsenengerechtes Mobiliar.