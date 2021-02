Es ist ein entscheidender Schritt in Richtung Abriss des Lydia-Gemeindezentrums der Evangelischen Kirchengemeinde Havixbeck-Nienberge und der Neubebauung des etwa 3600 Quadratmeter großen Grundstücks an der Plettendorfstraße in Münster-Nienberge: Um dort etwas Neues zu gestalten, bedarf es der Änderung des Bebauungsplans.

Einstimmig votierten die Kommunalpolitiker für den Vorschlag des städtischen Planungsamts, der noch einmal durch Stadtplaner Andreas Kurz vorgestellt wurde. Demnach wird der Abriss des bisherigen Gemeindezentrums Platz schaffen für einen drei Gebäude umfassenden Komplex, der laut Kurz „eine deutlich bessere Nutzung des Grundstücks“ ermögliche, das sich an einem zentralen Standort im Stadtteil befinde.

An besagter Stelle entstehe ein „breites Spektrum an sozialorientierten Angeboten“: Ergänzend zum neu errichteten Gemeindezentrum sollen dort Wohngruppen, eine Tagespflege, zum Teil geförderte Wohnungen sowie un­tergeordnet gewerbliche Einheiten entstehen.

Wichtig ist es den Stadtplanern, dass sich die Neubebauung der vorhandenen Struktur anpasst und sich in das bestehende Bild der Umgebung einfügt. Will heißen: Die Gebäude sind zwei- und dreigeschossig. Die Nutzungen sind unterschiedlich.

Im nördlichen Bereich entsteht ein dreigeschossiges Gebäude. In dessen Erdgeschoss sind das Gemeindezentrum, gesundheitliche Dienstleistungen und eine Apotheke mit einer maximalen Nutzfläche von 180 Quadratmetern untergebracht. Im zweiten Baukörper sind im Erdgeschoss eine Tagespflegeeinrichtung, soziale Dienste und Wohnungen vorgesehen.

Da der Rat der Stadt Münster bekanntlich einen Beschluss bezüglich der „sozialgerechten Bodennutzung“ gefasst hat, werden nach dem Vorschlag des Planungsamts soziale Kriterien berücksichtigt: „Bei Errichtung der neuen Wohnhäuser wird daher in Abstimmung mit der Vorhabenträgerin für die Mehrfamilienhausbebauung ein Anteil von 30 Prozent geförderten Wohnungen sowie 30 Prozent förderfähigen Wohnungen gemäß den Förderrichtlinien zum öffentlich geförderten Wohnungsbau realisiert.“ Der Termin des Abrisses sowie des Neubaus bleibt offen.