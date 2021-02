Vor gut 25 Jahren wurde aus dem ehemaligen Hof der Familie Rabert das Sandstein-Museum geschaffen. Das Kleinod am Rande des Ortskerns ist in die Jahre gekommen und bedarf einer Überarbeitung. Diese kommt nicht voran, weil die zündende Idee fehlt und horrende Finanzsummen im Raum stehen. Vor zwei Jahren hat ein Ratsbürgerentscheid mit deutlicher Mehrheit gegen die damaligen Pläne votiert. Jetzt dürfen der neue Bürgermeister und der neue Rat nach Lösungen suchen. Herr Möltgen, die ersten 100 Tage seit Amtsantritt sind vorbei, der Haushalt ist eingebracht und jetzt kommt die Projektarbeit an die Reihe. Sie hatten diese Woche die Fraktionen zu einem Informationstermin zum Sandstein-Museum eingeladen. Wie geht es dort weiter und was ist der Stand der Dinge? Jörn Möltgen: In den letzten Jahren wurde viel um die Perspektiven des Sandstein-Museums gerungen. Im Oktober letzten Jahres, also vor der Konstituierung des neuen Rates und vor der Amtseinführung des Bürgermeisters, sollte der alte Rat einen Beschluss zur Umsetzung der Entwicklungsmaßnahmen am Rabertshof zum Kultur- und Begegnungszentrum fassen.