Über 100 Likes auf Facebook, fast 200 Aufrufe auf YouTube, Tendenz steigend. „Jerusalema Dance Challenge war gestern“, schreibt das Team des Altenheims Marienstift Droste zu Hülshoff in Havixbeck. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter beziehen sich auf den Song „Jerusalema“ und die damit unterlegten Tanzvideos, von denen in den letzten Wochen immer mehr veröffentlicht wurden. Doch was als heitere virale Challenge begann, wurde schnell politisch.

Von allen Institutionen, die mit dem Lied des südafrikanischen DJs Master KG auf sich aufmerksam gemacht haben, fordert das Label Warner Music nun Lizenzgebühren. Entweder, es wird gezahlt, oder das Video muss aus den sozialen Medien entfernt werden.

Das Marienstift Havixbeck hat jedoch eine eigene Lösung gefunden. Kurzerhand unterlegte man das bereits gedrehte und geschnittene Video mit lizenzfreier Musik und konnte es so doch noch veröffentlichen.

Initiiert wurde der Dreh der „Marienstift-Challenge“ von Silke Burow und Nadine Köber . Beide traten kurz vor Weihnachten an Einrichtungsleiter Tobias Vormann heran – separat, aber mit der gleichen Idee. „Ich habe sofort angefangen zu üben“, erinnert er sich. Doch nicht jeder war so leicht zu überzeugen. „Am Anfang lief es eher schleppend“, berichtet Vormann. Denn: „Viele haben gesagt, sie können nicht gut tanzen.“ Schnell stellten Silke Burow und Nadine Köber klar, dass für einen Auftritt im Video nicht zwingend tänzerisches Können gefragt war. Es reichte vollkommen aus, mit Spaß bei der Sache zu sein.

Den beiden Mitarbeiterinnen des Pflegeheims ging es hauptsächlich darum, gute Stimmung zu verbreiten. Das gelang sogar noch besser als erwartet. Beim Einstudieren der Choreografie auf den Fluren und im Innenhof schauten auch die Bewohner gerne zu. „Aus allen Ecken kamen auf einmal Leute“, lacht Silke Burow.

Sie arbeitet im Sozialdienst und ist laut Tobias Vormann „ein echter Kreativkopf“. Nicht nur der Jerusalema-Tanz, sondern auch das Lied selbst sieht Silke Burow als ein Zeichen für Verbundenheit und gegenseitige Unterstützung. „Schon als ich den Song zum ersten Mal gehört habe, hat er für mich einen Herzschlag gehabt“, erzählt sie.

Auch Burows Kollegin Nadine Köber freut sich über die neuen Kontakte, die der Videodreh zwischen den einzelnen Bereichen des Altenheims geschaffen hat. Die Marienstift-Challenge wurde an vielen verschiedenen Orten in der Einrichtung gedreht und gewährt so auch Einblicke in sonst eher abgetrennte Bereiche wie Küche und Verwaltung.

Nadine Köber ist überzeugt, dass die Challenge allen gut getan hat. „Das ganze Team ist viel besser zusammengekommen“, sagt die Pflegefachkraft. Nach Weihnachten sei die Luft einfach raus gewesen, bestätigt auch Tobias Vormann. Der Videodreh habe den Mitarbeitenden und Bewohnern eine gewisse Erleichterung verschafft. „Und ich musste mich gar nicht darum kümmern. Die beiden haben das ganz allein organisiert“, lobt der Einrichtungsleiter Silke Burow und Nadine Köber.

Trotz aller Bescheidenheit trug Tobias Vormann viel zum Dreh bei. Zum Beispiel seine ferngesteuerte Drohne. Diese ermöglichte die Endsequenz des Videos, in der die Kamera von unten nach oben vor den einzelnen Stockwerken hergeleitet und schließlich die Tänzer auf dem Dach des Marienstifts zeigt. „Nicht alle haben sich auf das Dach getraut, aber manche wurden auf einmal ganz mutig“, lacht Silke Burow. Bevor das Video veröffentlicht wurde, erhielten die Bewohner auf den Bildschirmen des Altenheims exklusiven Zugang zur Erstausstrahlung. Viele der Senioren standen Schlange, um einen Blick auf die tanzenden Mitarbeitern zu werfen. Silke Burow, Nadine Köber und Tobias Vormann ziehen ein klares Fazit aus der Aktion: „Mehr tanzen!“