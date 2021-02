Seit 50 Jahren besteht der Sparclub „Die Bee­kenkämper“ in diesem Jahr. Am Karnevalssonntag hätte das Jubiläum beim traditionellen Umzug eigentlich gebührend auf dem Beekenkamp gefeiert werden sollen, doch die Corona-Pandemie machte den Sparbrüdern einen dicken Strich durch diese Planungen. Angestoßen wurde trotzdem – auf Distanz, im Kreise der jeweiligen Familien. Dazu hatte der Vorstand extra „Feiertaschen“ an die Mitglieder verteilt. „Seit unserem Fischessen am 13. März 2020 konnten wir im Sparclub keinerlei gemeinsame Aktivitäten mehr durchführen“, bedauert der erste Vorsitzende, Roland Schmidt.