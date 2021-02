Es klingt fast nach einem Befreiungsschlag. „Endlich kann ich wieder zum Friseur, auch wenn es erst in drei Wochen einen Termin für mich gibt, bin ich froh, meine Haare geschnitten zu bekommen“, freut sich Jutta Schuster auf eine bisschen mehr Lebensqualität und Normalität im Leben mit der Pandemie. Solche Meinungen sind nicht selten in diesen Tagen zu hören. Janina Weiper von „weiperfriseure“ mitten im Ortskern ist ebenfalls froh, dass es am 1. März wieder los geht. „Wir starten auch am Montag direkt mit den Terminen, die allerdings schon für einige Zeit vergriffen sind“, sagt die erfahrene Friseurmeisterin.