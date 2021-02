Im Rahmen des „Ausbauprogramms Baumberge“ wird Gelsenwasser in den nächsten Jahren rund 25 Kilometer Wasserleitungen in Gemeinden rund um die Baumberge verlegen. Ab Montag (1. März) verlegt Gelsenwasser in Havixbeck ein Teilstück von 1270 Metern Trinkwasserleitung entlang der L 550 in Masbeck und Lasbeck.

Die Baustelle wandert vom Kreisverkehr bei Laubrock bis zum Bahnhof und wird voraussichtlich bis Ende August andauern. Die Trasse für die neue Leitung mit 40 Zentimeter Innendurchmesser verläuft neben der Straße innerhalb des Radwegs, teilt das Unternehmen mit.

Prinzipiell wird der Verkehr durch eine Baustellenampel geregelt und einspurig an der Baustelle vorbeigeführt. Der Radfahrer- und Fußgängerverkehr wird gesichert über die Fahrbahn geleitet. In Nähe des Kreisverkehrs kann der Straßenverkehr nicht durch die Ampel geregelt werden. Daher wird mit Baubeginn für circa fünf Wochen eine Einbahnstraße vom Bahnhof in Richtung Kreisverkehr eingerichtet. Umleitungen für die Gegenrichtung werden ausgeschildert.

Fußgänger- und Radfahrer können den Radweg in beiden Richtungen nutzen. Sobald sich die Baustelle in ausreichender Entfernung vom Kreisverkehr befindet, kommt die Baustellenampel zum Einsatz. Änderungen oder Ergänzungen zur Verkehrsführung zeigt Gelsenwasser rechtzeitig an.

Im Anschluss an diese Baumaßnahme erfolgt die Verlegung eines weiteren Teilstückes von rund 600 Metern Länge vom Bahnhof bis zur Josef-Heydt-Straße. Im Zuge dieser Maßnahme, in Kooperation mit der Gemeinde Havixbeck und Straßen NRW, soll der Radweg auf drei Meter verbreitert und die Straßenbeleuchtung modernisiert werden, teilte Gelsenwasser mit.