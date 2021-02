Der kleine Lian liegt für kurze Zeit auf einer Decke im Garten und freut sich über die Wintersonne. Ende März wird er zwei Jahre alt. Er bewegt sich kaum, schaut aber mit großen Augen in den Himmel. Dabei schnappt er alle Laute aus der Umwelt auf. „Ja, so ist das mit dem Kleinen. Er kann leider nicht laufen und die Bewegung ist stark eingeschränkt, weil seine Muskulatur zu schwach ist“, erzählt Mutter Jenny Kloss. Lian leidet an einem seltenen Gendefekt, der unter der Bezeichnung „SPATA5“ in der Medizin bekannter ist. Nur ganz wenige Fälle gibt es davon bislang in Deutschland, berichtet Jenny Kloss, die sich seit fast zwei Jahren mit dem Thema beschäftigt und zahlreiche Kontakte über die sozialen Medien hergestellt hat. Gemeinsam mit ihrem Partner Oliver Mächler kümmert sie sich Tag und Nacht um den Kleinen.