Wertvoller und wichtiger Zeitzeuge

In seine Lebenserinnerungen schildert Günter Darpe, wie am Ende des Zweiten Weltkriegs die Amerikaner Bergkirchen eingenommen haben: „Im Frühjahr 1945 war der Krieg zu Ende. Die Amerikaner wollten auch unser Dorf einnehmen. Ich wusste nicht, wodurch bekannt war, dass zum Zeichen der kampflosen Aufgabe eine weiße Fahne an jedem Haus ausgehängt werden musste. Jedenfalls hing auch aus unserem Haus ein weißes Betttuch aus einem der oberen Fenster auf der Frontseite des Hauses heraus, die zur Dorfmitte gerichtet war. Das konnten die Amis aber nicht sehen, da sie von der vorbeiführenden Landstraße von außen auf das Dorf zukamen, also auf die Rückseite unseres Hauses zu, wo kein weißes Tuch hing. Also machten sie kurzen Prozess, brachten einen Panzer in Stellung und schossen eine Granate auf uns. Die schlug in das Scheunendach ein und riss ein riesiges Loch hinein. Nun wurde hastig ein weißes Betttuch, gut sichtbar, aus einemder oberen Fenster auf der Hausrückseite herausgehängt. Kurz darauf kamen die schwer bewaffneten Amis mit vorgehaltenen Waffen ins Haus und durchsuchten alle Räume, Keller, Dachboden, Ställe und Scheunen nach deutschen Soldaten und Waffen. Da sah ich erstmals schwarze Menschen und hatte mächtig Angst vor denen. Aber wir Kinder hatten uns bald daran gewöhnt und nutzten manches auch schamlos aus. Beispielsweise fragten uns die Amis aus einem Jeep heraus, wo junge Frauenwohnen. Dann haben wir erstmal Schokolade verlangt und auch bekommen, sie dann auf einen abgelegenen Hof in Bibereck verwiesen, wo nur zwei sehr alte Leute lebten. Sofort fuhren die los – wir waren aber weg, bevor die Amis enttäuscht und wütend zurückkamen.“