Die Wirtschaftsförderung ist für Bürgermeister Jörn Möltgen ein nicht unerhebliches Thema. Bislang wurde in der Verwaltung nicht so großes Augenmerk auf den Bereich gelegt. Dies soll sich jetzt ändern. Dazu hat Möltgen den Vorstand des Marketingvereins sowie den Vorsitzenden des Wirtschaftsförderungsausschusses, Thorsten Webering, eingeladen, um im Rahmen erster Gedankenspiele einen neuen Weg zu beschreiten. Dabei ist Bürgermeister Möltgen auch klar, dass er nicht eine neue Stelle dafür im Rathaus schaffen kann, obwohl er es am liebsten machen würde. Gemeinsam mit dem Marketingverein soll eine Verzahnung geschaffen werden, die effektiver das Thema Gewerbebetriebe angeht.