Die Anpflanzung von Hecken auf einer Länge von insgesamt 30 Kilometern Länge in den Gemeinden Havixbeck und Nottuln sowie der Stadt Billerbeck schlägt der Imkerverein Havixbeck und Umgebung in einem Antrag an die Kommunen vor. Die Maßnahme soll der Förderung der Artenvielfalt und dem Erhalt der Münsterländer Parklandschaft dienen. Vor einer Umsetzung des Projekts wären allerdings einige Hürden zu nehmen, wie in der Sitzung des Ausschusses für Umwelt- und Klimaschutz, Mobilität, Energie und Nachhaltigkeit der Gemeinde Havixbeck klar wurde. Nahrungsangebot und Nistmöglichkeiten Die erste Vorsitzende des Imkervereins, Ruth Cramer, stellte – zugeschaltet per Videokonferenz – den Kommunalpolitikern die Kernpunkte des Heckenprojekts engagiert vor.