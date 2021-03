Havixbeck -

Von Klaus de Carné

Enden soll in Havixbeck die Zeit, in der Kindertagesstätten übergangsweise in „Containerdörfern“ untergebracht sind. Die Standortfrage neuer Gebäude diskutiert die Kommunalpolitik in den Fachausschüssen, um im Gemeinderat am 25. März eine Entscheidung zu treffen. Investoren stehen bereit.