„Füreinander handeln“

„Genießen Sie die Möglichkeit, in diesem Jahr überhaupt einen Weltgebetstag begehen zu können!“ So appellierte Brigitte Nissen am Freitagnachmittag auf dem Kirchplatz der Pfarrkirche St. Dionysius. Dort leitete sie zusammen mit Renate Steinhöfel die rund 20 anwesenden Gemeindemitglieder durch eine ökumenische Freiluftandacht. Parallel fand vor der evangelischen Kirche auch eine Andacht statt – separat gestaltet, aber zum selben Anlass. Damit Frauen aller Konfessionen in der Gemeinde Havixbeck trotz der aktuellen Corona-Situation einen Weltgebetstag organisieren konnten, wurde das Programm auf drei Tage entzerrt und an die geltenden Coronaschutzmaßnahmen angepasst.

Den Beginn des Weltgebetswochenendes markierte die Andacht vor den beiden Gotteshäusern. Die Freiluftbedingungen mit Kälte und gelegentlichem Hundebellen waren eine ungewohnte Abwechslung zu Gottesdiensten in der Kirche. Doch für Musik und Denkanstöße wurde trotzdem gesorgt. Ein Blechbläserquintett um Udo Wegmann begleitete die Andacht auf Trompeten, Horn und Posaunen.

In ihren Wortbeiträgen blickten Brigitte Nissen und Renate Steinhöfel unter anderem auf den Inselstaat Vanuatu. Das diesjährige Weltgebetsland liegt im Südpazifik und besteht aus 83 Inseln. Als ehemalige britisch-französische Kolonie wurde Vanuatu im Jahr 1980 zur Republik und vereint seitdem traditionelle Kultur und neue Werte.

Die „neuen Zeiten, neuen Wege“, von denen im Gebetstagslied „Vanuatu in neuem Glanz“ berichtet wird, übertrug Brigitte Nissen auch auf die deutsche Bevölkerung. „Wir wissen um unseren Anteil an der Verschmutzung und Zerstörung unserer Umwelt“, erklärte Nissen. Es sei an der Zeit, das eigene Konsumverhalten zu überdenken, mehr Anteilnahme zu zeigen und Frauenprojekte auf der ganzen Welt stärker zu fördern. Ganz nach dem Motto der Bergpredigt aus dem Matthäusevangelium: „Alles, was ihr wollt, das euch die Leute tun: tut es ihnen ebenso.“

Weltgebetstag der Frauen in Havixbeck und Hohenholte 1/18 Mit besonders gestalteten Andachten unter freiem Himmel und Ausstellungen in den Kirchen haben katholische und evangelische Frauen in Havixbeck und Hohenholte den diesjährigen Weltgebetstag begangen. Foto: Kerstin Adass

Vanuatu ist ein Land, das den Klimawandel schon lange heftig zu spüren bekommt. Die Frauen aus Vanuatu möchten mit dem Weltgebetstag unter dem Motto „Worauf bauen wir?“ auch auf die Naturkatastrophen aufmerksam machen, denen ihre Heimat immer wieder ausgesetzt ist.

„Gott will unter uns wohnen“, meinte Brigitte Nissen. Um dem Glauben auf der Erde jedoch ein Zuhause bieten zu können, müsse man sich um den Planeten kümmern. Aus diesem Grund herrscht auf Vanuatu eines der strengsten Plastikverbote der Welt.

Doch der Inselstaat ist nicht nur Vorbild. Frauen dürfen dort zwar seit der Gründung der Republik auch wählen, doch die Einwohner Vanuatus halten weiterhin sehr an traditionellen Rollenbildern fest.

Diese und viele weitere Informationen waren zusammen mit Bildern in der evangelischen Kirche und den katholischen Kirchen St. Dionysius in Havixbeck und St. Georg in Hohenholte ausgestellt. Jede Kirche stand dabei für eine Insel Vanuatus. Als Zeichen der Verbundenheit aller Frauen im Kampf für Gleichberechtigung und gegen den Klimawandel konnten in allen drei Kirchen Schwimmkerzen entzündet werden. Zudem konnten Besucher für ihre Mitmenschen Botschaften in dafür vorgesehenen Sandfeldern und auf Plakaten hinterlassen. In der evangelischen Kirche las man beispielsweise die Zeilen: „Lasst uns einander zuhören, Schlüsse daraus ziehen und handeln füreinander.“