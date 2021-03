Wohnraum und neue Kitas schaffen

Die Havixbecker SPD-Fraktion traf sich zum ersten Mal zur Haushaltsklausur online. Die Ergebnisse: Der Haushalt 2021 und die folgenden werden unter einem besonderen Vorzeichen stehen: „Wie schaffen wir es, trotz der gestiegenen Anforderungen an die Gemeinde, allem voran die Digitalisierung und die Auswirkungen von Corona, einen ausgeglichenen Haushalt zu verabschieden?“, erklärt Fraktionsvorsitzende Margarete Schäpers in einer Pressemitteilung.

Gut sei, dass es die Möglichkeit gibt, die Auswirkungen durch Corona in einer besonderen Berechnung aus dem Haushalt auszuklammern bzw. aufzuschieben. Ansonsten würden schon heute die Bürger diese Auswirkungen direkt spüren und es müsste zu Einschränkungen kommen. „So können wir maßvoll, aber trotzdem in die Zukunft blickend, einige wichtige Dinge für Havixbeck vorantreiben“, berichtet die SPD .

In erster Linie sei dies die Entwicklung von zwei neuen Baugebieten: Habichtsbach III und Masbeck an der Münsterstraße. Diese würden nicht nur familiengerechten, sondern auch bezahlbaren Wohnungsraum fördern. „Wenn wir dies nicht tun, werden sich 300 Menschen in Havixbeck keine Wohnung mehr leisten können, denn bis 2030 werden etwa 86 von 124 Wohnungen aus der Sozialbindung herausfallen. Das wollen wir als SPD verhindern und stellen mit diesem Haushalt bereits eine Weiche“, so die SPD.

Auch die Entwicklung von zwei zusätzlichen Kitas müsse angepackt werden, schon um die enormen Kosten der Containerlösung bei ehemals Frisse aufzulösen. Im neuen Baugebiet Masbeck sollen über einen Investor die Baumaßnahmen schnell vorangetrieben werden, um zwei Kitas zeitnah zu realisieren, schlägt die SPD vor. Der vorgezogene Bebauungsplan sei dabei eine große Hilfe.

Sehr am Herzen liegt der SPD die Sanierung des Freibads, um Jung und Alt ein attraktives Freizeitangebot zu bieten. Die Planung dafür werde dieses Jahr beginnen und nächstes Jahr könne es in die Bauphase gehen.

Neu ist das Projekt „Sanierung der Schützenstraße“. „Mit Kosten von über 1 Mio. Euro ist das ein Kraftakt. Nur mit einer ausreichenden Förderung wird das gelingen. Wichtig ist hier, dass die Bürger in den Planungsprozess mit einbezogen werden“, erklärt die SPD.

Die Entwicklung des Feuerwehrgerätehauses und der Anbau einer Atemschutzwerkstatt stehen ebenso auf der Agenda. Mit mageren 39 000 Euro werde die Maßnahme vom Land unterstützt bei Gesamtkosten von 1 Mio. Euro, beklagt die SPD. Zusätzlich müssen zwei Fahrzeuge ersetzt werden.

Die Erweiterung der AFG schreitet voran. Dann werden einige Räume in der Grundschule wieder frei, sodass das Lernen und Arbeiten weniger beengt stattfinden kann. In nächster Zeit ist aus Sicht der SPD auch über eine Erweiterung der OGS nachzudenken. „Immer mehr Eltern nehmen dieses Angebot war, sodass eine Aufstockung dringend notwendig wird.“

Die Sanierung und Erweiterung des Sandstein-Museums werde in diesem Haushalt keine große Rolle spielen. Die Vorüberlegungen und Abstimmungsprozesse seien noch nicht abgeschlossen.

Schließlich bemängelt die SPD, dass die Kreisumlage permanent steigt. „Vor dem Hintergrund der hohen Rücklagen des Kreises ist dies nicht schlüssig“, betont die SPD. Gerade in diesen schwierigen Zeiten sollte der Kreis zurückhaltender bei der Belastung seiner Gemeinden sein.