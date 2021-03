Nach einem Anstieg im Jahr 2019 ist die Zahl der Verkehrsunfälle in der Gemeinde Havixbeck im vergangenen Jahr wieder gesunken. Für 2020 weist die am Mittwoch von der Kreispolizeibehörde Coesfeld vorgelegte Statistik 88 meldepflichtige Verkehrsunfälle aus, acht weniger als 2019.

Wenn die Gesamtzahl auch niedriger ausfiel, ging die Zahl der Verkehrsunfälle mit Personenschaden doch in die Höhe. Bei 44 Unfällen (2019: 38) wurden Menschen verletzt. Rad-, Pedelec- oder E-Bike-Fahrer waren an 23 (26), motorisierte Zweiradfahrer an 10 (3) und Fußgänger an 8 (6) Unfällen beteiligt.

Die Zahl der bei den Unfällen in der Gemeinde Havixbeck verletzten Personen stieg von 48 um 4 auf 42 an. Tote waren im vergangen Jahr bei Verkehrsunfällen nicht zu beklagen. Unter den Verunglückten waren 16 (9) Schwer- und 36 (39) Leichtverletzte. Die Kreispolizeibehörde hat diesen Bereich noch näher aufgeschlüsselt. Verletzt wurden vier Kinder, sechs Senioren, 19 Rad-, Pedelec- oder E-Bike-Fahrer, acht Fußgänger sowie neun motorisierte Zweiradfahrer.