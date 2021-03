Das Havixbecker Freibad ist überwiegend bei Familien beliebt und eine gute Abwechslung im Sommer. Seit einiger Zeit ist die Aufarbeitung des Bads in der Diskussion. Die barrierefreie Umgestaltung sowie Maßnahmen zur Verbesserung der sozialen Integration und Attraktivitätssteigerung des Freibads stehen auf der Agenda. Dafür gibt es Fördermittel, die nun fleißig verplant werden. Im Sozialausschuss hörten die Mitglieder am Dienstagabend den Ausführungen von Fachbereichsleiter Dirk Wientges aufmerksam zu. „Alles ganz prima“, so die einhellige Meinung, aber leider wird das Projekt erst im Jahr 2022 angepackt. Dies wurde doch bemängelt. Einstimmigkeit herrschte bei der Abstimmung zum Beschluss. Das Projekt umfasst zwei große Teile (siehe Grafik).