Im neuen Baugebiet an der Münsterstraße wird die bislang größte Kindertagesstätte in Havixbeck gebaut. Bei einer Gegenstimme (FDP) empfahl der Ausschuss diese Möglichkeit an den Rat. Zwei Gebäude für jeweils vier Gruppen sollen dort im Vorfeld der eigentlichen Planung und Bebauung entstehen. Die Gemeindeverwaltung sieht keine Alternativen dazu. Der Standort Schützenstraße/Alter Sportplatz ist für die Verwaltung abgeschrieben. „Der Faktor Zeit spielt eine Rolle. Wir müssen jetzt entscheiden, damit es vorangeht“, erklärte Fachbereichsleiterin Monika Böse am Dienstagabend im Ausschuss für Soziales, Bildung und Teilhabe.