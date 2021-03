Die Künstlerin Angelika Schlüter lebt und arbeitet im Wasserschloss Haus Stapel. Ihr Repertoire ist breit gefächert. Sie arbeitet in den Bereichen Film, Hörspiel, Installation und Skulptur. Viele ihrer Skulpturen entstanden, inspiriert durch den jeweiligen Ort, in verschiedenen Ländern Europas. Unter anderem in Rumänien, Polen, Ungarn, Frankreich und Spanien. Mit dem Medium Film realisierte sie den poetischen Film „Volk der Gefühle“ und die einfühlsamen Dokumentarfilme „Bauer Seesing und Herr Baron“ sowie „Señora Pawlowsky“. Das Hörspiel „Die Würde der Anna“ ist Teil eines multimedialen Kunstprojekts geworden.