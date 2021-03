Rückenwind erhält der Bau dreier Windkraftanlagen in Herkentrup durch die neuen Mehrheitsverhältnisse im Havixbecker Gemeinderat. Im Ausschuss für Bauen, Planung und Wohnen stellten sich Bündnis 90/Die Grünen (4 Stimmen) und die SPD (3) gemeinsam gegen die Stimmen der CDU (5) und FDP (1) mit einem umfangreichen Beschlussvorschlag hinter das Projekt. Unter anderem wird dem Rat empfohlen, das gemeindliche Einvernehmen zur Errichtung der Windräder zu erteilen. Ursprünglich sollte in der Sitzung am Donnerstagabend im Forum der Anne-Frank-Gesamtschule über den gemeinsamen Antrag von Grünen und SPD auf Erteilung des gemeindlichen Einvernehmens beraten werden.