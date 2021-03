Italiener lebte und arbeitete 40 Jahre im Ort

„Otti“ hat seine Türen für immer geschlossen. Der Pizzabäcker kann aus gesundheitlichen Gründen sein kleines italienisches Restaurant an der Altenberger Straße nicht mehr weiterbetreiben. „Corona hat auch etwas dazu getan, aber ich hätte noch weitergekocht“, sagt Ottavio Argondizzo , wie Otti mit korrektem Namen heißt.

Alle nannten ihn in Havixbeck Otti, und so bleibt jetzt die Erinnerung an einen Italiener, der die Menschen mit seinem Witz und gutem Essen bei Laune hielt. Ein paar mal schlug er über die Strenge, aber das haben ihm heute alle verziehen.

Am 23. März wird er 66 Jahre alt. Er zieht in die Nähe zu seiner Tochter nach Dülmen. Sein Sohn wohnt mit seiner Familie in Münster. Insgesamt fünf Enkelkinder gehören zur Familie. „Meine Kinder haben mit mir beraten, was ich tun soll. Das Ergebnis kennen jetzt alle“, so Otti.

Mit 16 Jahren kam er nach Deutschland. Das war 1970. 40 Jahre lebt der in Kalabrien geborene Italiener in Havixbeck. Zunächst arbeitete er einige Jahre bei der Firma Fohrmann als Fahrer. 1981 fing er mit einem kleinen Pizzaofen an der Hauptstraße gegenüber vom damaligen Blumenhaus Vennemann mit seinem Geschäft an. „Ich war einer der ersten Pizzabäcker in den Baumbergen“, kommt auch ein wenig Stolz hervor. 1995 zog er an die Altenberger Straße und richtete sich dort mit der Pizzeria gemütlich ein. Gäste hatte er immer reichlich. Alle genossen die besondere Art der frischen Gerichte und die Gemütlichkeit des kleinen Restaurants. Sportler, Besucher des Marienstifts, Havixbecker, die nach getaner Arbeit am Abend etwas essen wollten, oder auch Radler, die gerne an den Tischen draußen Platz nahmen.

„Es ist schade, dass Otti nicht mehr da ist. Es fehlt uns wieder eine Stelle, wo wir mal zum Essen hingehen können“, so die meisten Aussagen der Havixbecker. Vom Abschiedstrubel ist Otti ganz ergriffen. Ein paar Tränen laufen ihm über das Gesicht. „Ich bleibe immer ein Havixbecker, auch wenn ich aus Italien komme. Es war schön hier. Ein schönes Dorf mit fast immer lieben Menschen. Das habe ich gemocht und werde ich in bester Erinnerung behalten“, kommt schon jetzt Wehmut bei ihm auf. Ich werde alle vermissen“, sagt Otti. Er bedankt sich bei allen Gästen, die ihm über vier Jahrzehnte die Treue gehalten haben.

Handwerklich geschickt wird er bei seiner Tochter zunächst eine Pergola in den Garten bauen, dort ranken die Pflanzen, die er aus Havixbeck mitnimmt. Ein bisschen Beschäftigung müsse sein, so krank sei er auch noch nicht.