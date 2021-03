Wer im Herzen weiterlebt

Es ist ein Thema, mit dem sich viele nicht gern beschäftigen. Doch Fragen rund um Sterben und Tod betreffen alle – egal, wie jung oder alt. Dieser Ansicht ist auch Rita Richter . Die Religionslehrerin spricht mit ihren Schülerinnen und Schülern über das Ende des Lebens, über Trauer und über Hoffnung. „Wir haben den Friedhof besucht, uns Grabsteine angeschaut und Erinnerungskisten gebastelt“, fasst sie zusammen. In diesem Schuljahr wurden die Lehrerin und die Klasse 3a der Baumberge-Grundschule bei ihrer Unterrichtsreihe durch die Hospizbewegung Havixbeck unterstützt.

Die Drittklässler nutzten einige Religionsstunden im November und Dezember, um vor dem Hintergrund persönlicher Erlebnisse mit verschiedensten Bastelmaterialien Erinnerungskisten anzufertigen. Das Ergebnis waren sorgfältig dekorierte, sehr persönliche Erinnerungen an geliebte Menschen und Tiere. In den Kartons fanden neben Fotos, Kerzen und Lichterketten auch eine Hundeleine oder Hühnerfedern Platz.

„Das war noch zu der Zeit, als wir alle zusammen waren“, sagt Rita Richter etwas wehmütig. Seit etwa drei Wochen dürfen die Grundschülerinnen und Grundschüler nach einer langen Homeschooling-Zeit zwar wieder den Präsenzunterricht besuchen, jedoch nur in geteilten Klassen. Daher ging die Religionslehrerin am Montagmorgen zunächst nur mit „Gruppe A“ zum Büro der Hospizbewegung, um die Erinnerungskisten wieder abzuholen.

Erinnerungskisten gebastelt 1/6 Die Klasse 3a der Baumberge-Grundschule hat bei ihrer Unterrichtsreihe zum Thema Sterben und Tod unter anderem Erinnerungskisten gebastelt. Foto: Kerstin Adass

Mit ihrer Religionslehrerin Rita Richter holten die Kinder ihre Erinnerungskisten jetzt im Büro der Hospizbewegung ab. Foto: Kerstin Adass

Bis Ende Januar konnte man die Bastelergebnisse im Schaufenster des Hospizbüros am Brunnen begutachten. „Die Kinder waren sehr stolz. Viele sind mit Verwandten gekommen, um ihnen das Fenster zu zeigen“, erinnert sich Dr. Veronika Gemmeke, Vorsitzende der Hospizbewegung Havixbeck. Sie findet, dass das Thema Tod im Lehrplan einen Platz verdient hat. „Es gibt in unseren Nachbargemeinden die Aktion ‚Hospiz macht Schule. So etwas ist wirklich toll.“ Aktuell arbeitet die Hospizbewegung einmal pro Jahr mit einem Jahrgang der Anne-Frank-Gesamtschule zusammen. Veronika Gemmeke wünscht sich für die Zukunft in Havixbeck noch weitere Kooperationen zwischen Hospizbewegung und Schulen.

Auch Rita Richter zieht eine positive Bilanz zu der Unterrichtsreihe. Sie möchte ihren Schülerinnen und Schülern durch den christlichen Auferstehungsgedanken Hoffnung vermitteln: „Wenn diese Person oder dieses Tier in deinem Herzen weiterleben, sind sie nie ganz weg.“