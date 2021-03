Als die Katholische Öffentliche Bücherei St. Dionysius am 15. März vergangenen Jahres ihren vorerst letzten Öffnungstag vor dem ersten Lockdown hatte, war schwer was los in den Räumen am Kirchplatz. Anstelle der sonst üblichen 250 Ausleihen wurden an diesem Tag über 700 gezählt. Wahnsinn. Und Beweis dafür, wie sehr die Havixbeckerinnen und Havixbecker, egal ob jung oder älter, sich nach Lesestoff, Gesellschaftsspielen und mehr sehnen. Jetzt – nach dem Ende des zweiten Lockdowns – könnte es wieder losgehen mit dem „fast normalen“ Betrieb. Doch das Büchereiteam ist vorsichtig. Geöffnet wird die KÖB zum ersten Mal erst wieder am 9. April, dem Freitag nach Ostern. Der Grund dafür sei eigentlich ein Luxuspro­blem, sagt Eva Wessels, Leiterin des Büchereiteams.