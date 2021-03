Sehnsucht nach Treffen in der Sporthalle wächst

Havixbeck -

Egal ob Laufcontest, Koordinations- oder Krafttraining – in der Zoom-Übungseinheit wird es den E--Jugendhandballerinnen von Schwarz-Weiß Havixbeck nie langweilig. Trotzdem fiebern sie dem Tag entgegen, an dem wieder in der Sporthalle trainiert und gespielt werden kann.