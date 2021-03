Breiten Raum nahm in der Sitzung des Haupt- und Finanzausschusses der Gemeinde Havixbeck am Donnerstagabend die Vergabe von Zuschüssen an Vereine, Verbände und sonstige Organisationen ein. Vor allem am gewählten Weg der Sportförderung schieden sich die Geister. Fünf Sportvereine hatten für ihre Projekte Sonderförderungen, die über die laufenden Vereinszuschüsse hinausgehen, beantragt. Folgt der Rat der Beschlussempfehlung, wird es in zwei Fällen Geld aus der Gemeindekasse geben, drei Anträge werden an den Gemeindesportbund (GSB) verwiesen. Seit einigen Jahren erhält der Gemeindesportbund Havixbeck jährlich einen Zuschuss in Höhe von 25 000 Euro. Über die Verwendung der Mittel und Weitergabe an seine Mitgliedsvereine kann der GSB selbst entscheiden.