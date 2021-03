„Die Menschen ärgern sich sehr – und das zu Recht“, sagen Tobias Weßler und Jens Branse. Strom sei ein teuerer Posten für Haushalte geworden. Tendenz steigend. Seit zehn Jahren arbeiten die beiden selbstständigen „Tarifzauberer“ in dem Metier. Sie kennen sich aus und wissen, wo sie ihre Kunden hin wechseln lassen. Der Erfolg gibt ihnen Recht. Über 4000 Kunden sind bei den beiden gelistet. Je nach Bedarf wird das passende Energieunternehmen ausgesucht. Auch bei der Suche im Bereich Gas werden die Fachmänner immer wieder bei preiswerten Anbietern fündig. Verbraucher müssen für Strom mehr bezahlen „Deutsche Verbraucher zahlen höhere Strompreise als in anderen Ländern der Welt“, sagt Jens Branse. Laut einer Analyse sei der Strom in Deutschland teurer als in 135 untersuchten Ländern.