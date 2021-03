Langeweile wegen der Corona-Dauerpause? „Nein, im Gegenteil, wir haben die Zeit genutzt, um an vielen Projekten weiterzuarbeiten.“ Das berichtet Birgit Lenter, Geschäftsführerin bei Marketing Havixbeck, und führt beim Pressegespräch im großen Sitzungssaal des Rathauses gleich einen ganzen Strauß an Aktivitäten an, die das Team, zu dem neben Lenter Ulla Terschluse und jetzt neu Daniela Rosendahl gehören bearbeitet haben oder aktuell bearbeiten. Beim Thema Radfahren gibt es gleich drei Projekte: Im Rahmen der Regionale 2016 erfolgt seit dieser Woche die Ertüchtigung der 100-Schlösser-Route. Die Maßnahme umfasst sieben Teilabschnitte mit einer Gesamtlänge von rund vier Kilometern. Je nach Schadensbild werden die Wege saniert oder neu aufgebaut. Hier ist Marketing Havixbeck genauso im Boot wie beim LEADER-Projekt zur Baumberger-Sandstein-Route. Deren Neukonzeptionierung wollen die fünf Kommunen Havixbeck, Nottuln, Billerbeck, Rosendahl und Coesfeld bis Ende 2022 im Rahmen gemeinsam umsetzen.