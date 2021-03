Über die Erteilung des gemeindlichen Einvernehmens zum Bau von drei Windkraftanlagen in Herkentrup entscheidet der Gemeinderat in seiner Sitzung am Donnerstag (25. März) um 19 Uhr im Forum der Anne-Frank-Gesamtschule. Wie es zur neuen Dringlichkeit der Entscheidung kam, warum diese von planungsrechtlichen Fragen gelenkt ist und wie es um das Schadensrisiko der Gemeinde steht, ordnet Bürgermeister Jörn Möltgen ein. Herr Möltgen, in den letzten Wochen scheint eine neue Dringlichkeit im Entscheidungsverfahren um die Genehmigung der drei Windkrafträder in Herkentrup entstanden zu sein, können Sie uns dies erklären? Möltgen: Im Januar ist der Kreis als Genehmigungsbehörde für die Anlagen auf die Gemeinde zugekommen und hat uns aufgefordert, unseren fehlerhaften Flächennutzungsplan (FNP) aufzuheben. Mit diesem Plan, in der Diskussion immer als die 23. Änderung bezeichnet, hatte die Gemeinde im Jahre 2004 erstmals eine Konzentrationszonenplanung für Windenergie beschlossen, die jedoch in Herkentrup keine geeigneten Flächen vorsah. Wie sich erst jetzt gezeigt hat, leidet dieser Plan an einem Ewigkeitsfehler und muss daher unverzüglich beseitigt werden. Die Gemeinde hat aber bei ihrer bisher negativen Stellungnahme zu den Anlagengenehmigungen gerade diesen Plan als Grund benannt und ihr gemeindliches Einvernehmen versagt.