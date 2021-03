Der Rat der Gemeinde Havixbeck hat am Donnerstagabend den Weg frei gemacht für drei Windkraftanlagen in der Bauerschaft Herkentrup. In geheimer Abstimmung sprachen sich die Ratsmitglieder mit 15 Ja-Stimmen und 11 Nein-Stimmen dafür aus, das gemeindliche Einvernehmen zu erteilen. Der Fraktionsvorsitzende von Bündnis 90 /Die Grünen, Dr. Friedhelm Höfener, hatte die geheime Stimmabgabe beantragt. Geheime Abstimmung Unter Einbeziehung des Abstimmungsergebnisses im Ausschuss für Bauen, Planung und Wohnen sowie des Stimmenverhältnisse im Gemeinderat liegt es dennoch nahe, dass die neue Koalition aus Grün-Rot sich hinter den Ja-Stimmen verbirgt. 26 Stimmberechtigte waren im Saal.