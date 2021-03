Vielleicht schon in diesem Jahr werden die 20 Obstbäume, die entlang des Sandwegs am Graben A im Wohngebiet Habichtsbach gepflanzt wurden, die ersten Früchte tragen. Die passende Starthilfe, um gut anwachsen und gedeihen zu können, erhalten die Apfel-, Pflaumen- und Kirschbäume von deren Baumpaten. Stellvertretend rückten zum Start der Aktion „Bürgerbäume“ Kinder der AWO-Kita Plaggenesch an, um ihren Pflaumenbaum kräftig zu gießen. Baumpatenschaften „Das ist ein tolles Projekt, das uns viel Freude macht“, sagte Kita-Leiterin Elke Pelster.