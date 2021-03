Ab dem morgigen Palmsonntag (28. März) sind alle Familien in Havixbeck eingeladen, rund um die Pfarrkirche St. Dionysius auf einem kindgerechten Kreuzweg zu entdecken, was vor vielen Jahren an Ostern geschah. Am Ende des Weges warten Tüten mit Bastelmaterial auf die Kinder. Daraus lassen sich bunte Blumen basteln, die die Kinder auf dem Kirchplatz in die Beete oder in die vorbereiteten Osterkörbe stecken können. So entsteht auf dem Kirchplatz ein farbenfrohes Blütenmeer und eine blühende Osterlandschaft. Die Aktion läuft bis zum Ende der Osterferien, also bis zum 11. April. Das Team vom Kleinkinderwortgottesdienst freut sich über viele Besucher und noch mehr zurückgebrachte Blumen.