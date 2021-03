CDU und FDP tragen Haushalt nicht mit

Der Haushalt der Gemeinde Havixbeck für das laufende Jahr 2021 wurde während der Ratssitzung am Donnerstagabend mit den Stimmen von Grün-Rot (15 Stimmen) verabschiedet. Die Fraktionen von CDU und FDP (11 Stimmen) konnten dem Entwurf so nicht zustimmen. Die CDU hatte einen Antrag auf eine freiwillige Haushaltskonsolidierung gestellt, damit mehr Struktur und ein Sparwille zu erkennen sei. Dieser wurde aber vor der eigentlichen Verabschiedung mehrheitlich abgelehnt. Somit tragen nur zwei Fraktionen den laufenden Etat der Kommune mit.

CDU-Fraktionsvorsitzender Thorsten Webering: „Zu viele Auswirkungen durch die Corona-Pandemie, zu viel Defizit, zu viel Neuaufnahme von Schulden, zu viel Unsicherheit mit Blick in die Zukunft und viel zu wenig Aktion und Reaktion durch die grün-rote Koalition. Die Beratungen zum Haushalt in den jeweiligen Fachausschüssen bestätigen dieses Bild. Zu viel Symbol- und Klientelpolitik, zu viel Stückwerk und viel zu wenig die gesamte Gemeinde im Blick.

So werden nicht ganzheitliche Projekte vorangetrieben, sondern eine Fahrradstraße hier und eine Straße da in den Fokus gerückt (Schulstraße und Hangwerfeld). 15 000 Euro zu Lasten der Gemeindekasse statt erst das bereits budgetierte Mobilitätskonzept in Gänze voranzutreiben und die Ergebnisse daraus passgenau zu verwerten. Diese Ergebnisse sind auch insbesondere für die Verkehrssituation rund um die Münsterstraße in Bezug auf die Ansiedlung der zwei geplanten Kindertagesstätten zwingend erforderlich.“

FDP-Fraktionsvorsitzender Friedbernd Krotoszynski: „Die Mehrausgaben und die Mindereinnahmen in 2020 haben uns voraussichtlich in den Haushalt eine Lücke von 1,4 Millionen Euro gerissen. Ohne diese hätten wir vielleicht sogar mit einem Plus von 200 000 Euro rechnen können. Aber warum tauchen diese Zahlen nicht ehrlich auf? Wieso ist der Haushalt sogar ausgeglichen? Ein Finanztrick hilft den Gemeinden. Mit einer Verordnung des Staates werden jetzt die Kosten der Pandemie einfach als Einnahmen betrachtet und so die Gemeinden massenhaft vor der Haushaltssicherung gerettet. Auf diese elegante Idee muss man erst einmal kommen. Daher sollte an dieser Stelle klar gesagt werden: Es ist jetzt nicht an der Zeit, große Wunsche an die Gemeinde zu richten. Nur mit extremer Sparsamkeit und einem guten Finanzierungskonzept für die Pandemiekosten können wir diese Krise mit einem langfristig gesunden Haushalt überstehen.“

Grünen-Sprecher Dr. Friedhelm Höfener: „Es ist an der Zeit, zu handeln. Das seit Jahren geforderte Verkehrskonzept wird nun endlich angegangen. Und noch mehr, denn wir wollen es mit einem allgemeinen Mobilitätskonzept verbinden. Mit unserem Antrag, die Schulstraße in eine Fahrradstraße umzuwidmen, wollen wir einen ersten Schritt zu einem Gesamtkonzept Mobilität in Havixbeck unternehmen. Wir sorgen für ein Mehr an Verkehrssicherheit vor allem für Radfahrer und Fußgänger. Wir nehmen mit dieser Entscheidung auch nichts vorweg und werden mit einem Gesamtkonzept Verkehr und Mobilität auch die Bürgerinnen und Bürger beteiligen. Also ein erster Schritt, dem weitere folgen werden.

Der Ausbau an Kita-Plätzen ist in den vergangenen Jahren nur schleppend vorangekommen. Den Planungen für eine Doppelkita können wir uns gut und gerne anschließen. Wir benötigen dringend Kita-Plätze und wollen sehr zügig das Provisorium an der Schützenstraße beenden. Es ist sicher gewöhnungsbedürftig mit zwei Kitas und zwei Trägern einen gemeinsamen Standort zu errichten. Das ist in anderen Kommunen geübte Praxis und kann Synergie-Effekte mit sich bringen.“

SPD-Fraktionsvorsitzende Margarete Schäpers: „Die Gemeinde Havixbeck wirbt damit, familienfreundlich zu sein, und das ist sie! Wir sorgen für ausreichend Kita-Plätze, der Neubau von zwei Kitas an der Münsterstraße. Auch die Verkehrssituation wird dabei nicht vergessen. Die Aktivierung des Arbeitskreises Spielplätze wird dafür sorgen, dass die Ausstattung moderner wird. Wir haben gute Schulen und alle Schulabschlüsse können hier vor Ort erworben werden. Zusammen mit dem Standort der AFG in Billerbeck haben wir eine Schule, die von allen angenommen wird. Es gibt noch viel zu tun und wir möchten überparteilich aktiv mitwirken.