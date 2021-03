Sarah Martin hat am gestrigen Montag die Praxis „Physiotherapie im Zentrum“ an der Altenberger Straße eröffnet. In den ehemaligen Geschäftsräumen vom „Stoffsalat“ ist sie nun mit ihrem Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern gestartet. Sarah Martin betreibt auch den darüberliegenden „Sportklub“, der schon seit sieben Monaten wegen der Pandemie geschlossen ist.

In der neuen Praxis werden die klassischen Behandlungen durchgeführt, die die Patienten kennen. Zur Krankengymnastik wird auch die Gymnastik an Geräten angeboten, die die Muskulatur kräftigt. Eine klassische Massage wird ebenso angeboten wie auch die manuelle Lymphdrainage, eine Wärmetherapie und eine Hot-Stone-Massage, die mehr zur Entspannung dient.

André Peter und Rebecca Feldpausch ergänzen das Behandlerteam um Sarah Martin. Kerstin Wahlig ist als Ansprechpartnerin für Termine an der Rezeption tätig.

„Wir sind alle schon seit Jahren in dem Beruf tätig und kennen unser Metier“, berichtet Sarah Martin. In drei in sich abgeschlossenen Räumen werden die Patienten ungestört vom Ablauf der anderen Patienten behandelt.

Termine werden unter

